Europee: Lega primo partito, Pd sorpassa M5s e a Roma conquista il podio (seguito da Lega e M5s)

- Se la Lega vola a livello nazionale, il Partito democratico mette a segno il sorpasso sul Movimento 5 stelle: secondo la terza proiezione Swg per La 7, il partito guidato da Salvini è al 34,1 per cento, il Pd al 22, al 18 per cento M5s. Il sorpasso del Pd ai danni del Movimento 5 stelle, già clamoroso a livello nazionale, è ancora più netto a Roma. Secondo i primi dati reali pubblicati sul sito del Comune, quando i voti scrutinati sono circa il 18 per cento del totale, il Pd sarebbe al 30,4. Seconda la Lega al 26,1. Soltanto terzo, al 18 per cento, il M5s della sindaca Virginia Raggi. Bene Fratelli d'Italia al 8,5 per cento, Forza Italia al 5,2, al di sotto della media nazionale. (Rin)