Europee: Boccia (Pd), rinasce un centrosinistra alternativo a Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Nicola Zingaretti il Pd ha avuto il merito di avere ricostruito un campo largo, ampio di centrosinistra, una lista unitaria che è tornata ad essere la casa della sinistra e dei riformisti italiani", lo ha detto Francesco Boccia, deputato ed economista dem, commentando al Nazareno i risultati delle elezioni europee. "Siamo soddisfatti del lavoro fatto fin qui; queste percentuali, se confermate, sono la base per ricostruire una casa con fondamenta solide sul lavoro, sulla scuola e sull’ambiente. È evidente che da oggi il governo ha un solo leader: Salvini e una linea politica chiaramente di destra. Quello di Di Maio - secondo Boccia - è stato un capolavoro al contrario: sono crollati al sud rispetto alle scorse politiche. Dopo questa sera il governo Lega-M5s non esiste già più e sarà impossibile per loro scrivere una legge di Bilancio che dovrà mettere delle toppe ai disastri che loro stessi hanno fatto in un solo anno. Partono da almeno meno 40 miliardi e sono in disaccordo su tutto. Questa legislatura per noi è compromessa e non c'è nessuna possibilità di creare maggioranze alternative, mi auguro che il M5s abbia un sussulto di dignità e interrompa questa esperienza di governo", ha concluso Francesco Boccia. (Com)