Europee: Austria, vittoria Ovp, domani questione di fiducia per cancelliere Kurz

- Con il 35,4 per cento dei voti, il Partito popolare austriaco (Ovp) del cancelliere Sebastian Kurz ha vito le elezioni europee tenute in Austria nella giornata di ieri, 26 maggio. È quanto si apprende dai risultati ufficiali pubblicati dal ministero dell'Interno di Vienna,che non comprendono i circa 600 mila voti espressi per posta dagli austriaci che risiedono all'estero. Queste schede verranno scrutinate nella giornata di oggi. Rispetto alle europee del 2014, l'Ovp ha aumentato il proprio consenso dell'8,4 per cento. In seconda posizione al 23,6 per cento (-0,5) si colloca il Partito socialdemocratico austriaco (Spo). Terzo si attesta il Partito della libertà austriaco (Fpo) al 18,1 per cento (-1,7). (segue) (Geb)