Europee: Salvini, risulatto incredibile, siamo primo partito anche in centro sud

- È stato un successo incredibile, non solo quello della Lega in Italia, ma anche della Le Pen primo partito europeo. Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini, incontrando ingiornalistinnella sede della Lega di via Bellerio. "Solo 5 anni fa i giornali parlavano di Lega in via di estinzione - ha ricordato Salvini - oggi siamo il primo partito, abbiamo preso il 50 per cento in tante città, e siamo il primo partito anche in tante realtá del centro e del Sud. (Rem)