Europee: Salvini, a Maria avevo affidato continente non successo partito

- Al cuore immacolato di Maria "non avevo affidato un voto o il successo di un partito, ma il destino di un Paese e un continente". Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini, incontrando i giornalisti nella sede della Lega di via Bellerio a Milano, rispondendo alle polemiche sollevate dalla sua affermazione in piazza del Duomo durante la manifestazione dello scorso 18 Maggio insieme ai suoi alleati europei. (Rem)