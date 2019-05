Europee: Zingaretti, governo ancora più fragile, da risultati forza per costruire piano per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo italiano già paralizzato prima del voto, esce da queste consultazioni europee ancora più fragile per le divisioni interni". Lo ha detto il segretario Pd Nicola Zingaretti al Nazareno. "Noi ora con coerenza useremo la forza che ci viene da questo risultato - ha aggiunto Zingaretti - per andare avanti sui contenuti e costruire un piano per l'Italia, che sia fondato sulla crescita, sullo sviluppo sul lavoro e sulla giustizia sociale".(Rin)