Bosnia: leader croato Covic, su questione Kosovo seguiremo posizione di Belgrado

- La Bosnia-Erzegovina deve rispettare la posizione della Serbia sulla questione del Kosovo. Lo ha detto oggi il leader dell'Unione democratica croata (Hdz, il primo partito tra i croati bosniaci) Dragan Covic in un'intervista all'emittente pubblica "Bhrt". Covic ha detto che "se non lo faremo, avremo problemi con il popolo serbo in Bosnia e con la Repubblica Srpska, l'entità serba del paese". Covic ha ribadito di non attendersi che la crisi kosovara si allarghi sulla Bosnia, affermando che "se noi sappiamo quello che vogliamo, la crisi non ci interesserà". Covic ha detto che il prossimo governo bosniaco "deve stilare un piano su come raggiungere la Serbia e il Montenegro nel percorso euro-atlantico". (segue) (Bos)