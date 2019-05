Europee: Regno Unito, i partiti pro-Ue mantengono il terreno (2)

- Il risultato di queste elezioni, annota il giornale della City di Londra, avranno un impatto decisivo sulle politiche che verranno adottate a Bruxelles nei prossimi cinque anni, determinando le scelte del Parlamento europeo in materie sensibili come le "tasse verdi" e gli accordi commerciali internazionali; nonché ovviamente nella corsa alle nomine per i posti di maggiore responsabilità dell'Unione Europea. Se le proiezioni saranno confermate nelle prossime ore dallo spoglio dei voti, sarà la fine delle maggioranze di centro-destra e di centro-sinistra che hanno governato l'Europa dal 1979, aprendo la strada ad una coalizione più variegata ma comunque pro-Ue che potrebbe essere costituita da ben quattro gruppi parlamentari: oltre a Popolari e Socialisti, certamente i Liberali e forse anche i Verdi. (Res)