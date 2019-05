Calcio: allo stadio Olimpico il saluto del tifo giallorosso al capitano Daniele De Rossi, "siamo tutti Ddr" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era previsto un addio commovente e così è stato. Sulle note di "Sempre e per sempre" di De Gregori si è chiuso il giro di campo del capitano romanista, Daniele De Rossi, che oggi saluta la sua squadra e la sua gente. Sul campo la Roma ha battuto il Parma per 2 a 1 con un gol a pochi minuti dalla fine di Diego Perotti, ma stasera il risultato era in secondo piano. Dopo il triplice fischio De Rossi ha atteso nel tunnel la proiezione di un filmato con alcuni dei momenti più significativi della sua carriera con i suoi giallorossi. Poi è entrato in campo, accolto da un'ovazione. Presenti allo stadio anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo, da Ricky Memphis a Edoardo Leo e Max Giusti. In tanti tra il pubblico non sono riusciti a trattenere le lacrime. Non ce l'hanno fatta neppure Francesco Totti e Bruno Conti, che De Rossi ha abbracciato dopo i saluti ai compagni di squadra. Particolarmente sentito l'abbraccio con Totti, che ha consegnato all'amico ed ex compagno di squadra un riconoscimento per la sua carriera alla Roma. Poi è partito il giro di campo, accompagnato dalla moglie Sarah Felberbaum e dai figli, Gaia, Olivia Rose e Noah. Prima tappa la nord, poi le tribune, e infine la Curva sud, il momento più difficile emotivamente per i tifosi e il giocatore, che tuttavia è rimasto sereno e sorridente. Su Facebook la Roma ha trasmesso l'evento in diretta, senza peraltro venire risparmiata dalle proteste di qualche contestatore. Ma allo stadio, complice anche il risultato, l'atmosfera è stata per lo più di festa. Prima di chiudere c'è stato anche il tempo del passaggio del testimone, con la fascia da capitano che ora andrà ad un altro romano, Alessandro Florenzi. (Rer)