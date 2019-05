Europee: Regno Unito, il Brexit party in testa in 13 circoscrizioni su 14

- Il Brexit party è arrivato in testa in 13 delle prime 14 circoscrizioni che in Inghilterra hanno annunciato i risultati definitivi delle elezioni per il Parlamento europeo ed in cinque di esse ha ottenuto oltre il 40 per cento dei voti: lo riporta il quotidiano filo-laborista "The Guardian". Si tratta delle aree di Corby (East Midlands), Folkestone & Hythe (South East), Telford & Wrekin (West Midlands), Rugby (West Midlands), Southend (East of England), Sheffield (Yorkshire & the Humber), Newcastle upon Tyne (North East), Durham (North East), Wolverhampton (West Midlands), Wrexham (Wales), Cardiff (Wales), Pembrokeshire (Wales) e Sandwell (West Midlands). Unica eccezione ' la zona di Croydon, nella parte sud di Londra, dove in testa è arrivato per un soffio il Partito laborista. (Res)