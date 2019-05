Europee: Germania, primi dati ufficiali, Cdu in testa al 21,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni europee tenute oggi in Germania vedono l'Unione cristiano-democratica in testa al 21,8 per cento, in netto calo dal 30 per cento ottenuto al voto per il rinnovo del Parlamento europeo nel 2014. È quanto si apprende dai primi dati ufficiali, pubblicati dalla Commissione elettorale federale dopo lo scrutinio di 314 circoscrizioni elettorali su 401. Il secondo partito sono i Verdi al 20,4 per cento, in forte ascesa dal 10,7 per cento ottenuto alle europee del 2014. In terza posizione, il Partito socialdemocratico tedesco con il 16 per cento: un crollo verticale dal 27,3 per cento delle ultime europee. Partito di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti, Alternativa per la Germania è quarta al 10,2 per cento (+3,1), seguita da Unione cristiano-sociale (Csu) al 9 per cento (+3,7). Sommati a quelli dei cristiano-democratici, i voti dei cristiano-sociali portano l'Unione, la coalizione conservatrice formata al Bundestag da Cdu e Csu, al 30,8 per cento. Seguono il Partito liberaldemocratico (Fdp) al 5,4 per cento (+2) e La Sinistra al 4,4 per cento (-3). Chiudono la classifica gli altri partiti tedeschi, complessivamente al 12,6 per cento. (Geb)