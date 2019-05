Europee: Repubblica Ceca, Ano in testa e socialdemocratici sotto soglia di sbarramento

- Ano, il partito del primo ministro ceco, Andrej Babis, ha vinto le elezioni per il Parlamento europeo e conquista sei seggi. Lo rivela l'Ufficio ceco di statistica (Csu). Il principale partito di governo totalizza il 21,18 per cento. Alle sue spalle si piazza il Partito democratico civico (Ods) al 14,54. Seguono il Partito pirata al 13,95, la coalizione di Tradizione responsabilità prosperità 09 (Top 09) e Sindaci e indipendenti (Stan) all'11,65, Libertà e democrazia diretta (Spd) al 9,14, l'Unione cristiana e democratica (Kdu-Csl) al 7,24 e il Partito comunista di Boemia e Moravia (Kscm) al 6,94. Sotto la soglia di sbarramento del 4 per cento, seppur di poco, si trova il Partito socialdemocratico ceco (Cssd), partner di governo di Ano, che si ferma al 3,95. Il Csu informa che l'affluenza è stata del 28,7 per cento. (Res)