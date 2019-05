Europee: Italia, nuovo exit poll Opinio, Pd cala di mezzo punto ma è sempre secondo partito dopo Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo exit poll realizzato da Opinio (consorzio formato da Noto sondaggi, Piepoli ed Emg), dopo la chiusura dei seggi, modifica di poco la stima dei risultati: Lega tra il 27 e il 31 per cento; Partito democratico tra il 20,5 e il 24,5 per cento; Movimento 5 stelle tra il 18,5 e il 22,5 per cento; Forza Italia tra l'8 e il 12 per cento; Fratelli d'Italia tra i 5 e il 7 per cento; +Europa-Italia in comune tra il 2,5 e il 4,5 per cento. Rispetto al primo exit poll cambia soltanto la stima del risultato del Pd che si riduce di mezzo punto, ma resta comunque sopra il Movimento 5 stelle. (Rer)