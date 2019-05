Regionali: exit poll Piemonte, Cirio (centrodestra) in vantaggio su governatore uscente Chiamparino

- Il primo exit poll sulle elezioni regionali in Pimonte vede il candidato del centrodestra, Alberto Cirio, in netto vantaggio sul governatore uscente Sergio Chiamparino appoggiato dal centrosinistra. Queste le stime di Opinia (consorzio formato da Noto sondaggi, Piepoli ed Emg): Alberto Cirio tra il 45 e il 49 per cento, Sergio Chiamparino tra il 36,5 e il 40,5 per cento. Gli altri due candidati avrebbero ottenuto secondo l'exit poll: Giorgio Bertola (M5s) tra il 12 e il 16 per cento, Valter Boero (Popolo della famiglia) tra lo 0 e l'1 per cento. Se queste stime fossero confermate, decisivi potrebbero essere al ballottaggio i voti del M5s per la scelta del nuovo governatore. (Rin)