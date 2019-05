Europee: Orlando (Pd), primi exit poll dicono fine bipolarismo Lega-M5s

- "Un anno fa si parlava di bipolarismo M5S-Lega, ma i primi exit poll sembrano indicare che non si va in questa direzione". Lo ha detto il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, al Nazareno commentando gli exit poll. "Il Pd è in campo e sappiamo che dobbiamo cambiare", ha concluso Orlando.(Rin)