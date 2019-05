Europee: Orlando, noi siamo alternativa, governo non esiste già più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aspettiamo i numeri veri. Se fossero confermati, un dato sarebbe riconoscibile: esiste una alternativa, un partito è in campo e c'è una situazione diversa da quella descritta da molto tempo". Lo ha detto il vicesegretario Pd Andrea Orlando al Nazareno commentando gli exit poll delle europee. "Non bisognava attendere le elezioni per sapere che questo governo è debole, perché è diviso su tutto. - ha aggiunto Orlando - Un governo non c'è già più. Poi che per tirare a campare possano andare avanti, questo è un altro paio di maniche".(Rin)