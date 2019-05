Europee: Slovacchia, alleanza Slovacchia progressista-Insieme vince con 20,11 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione formata da Slovacchia progressista (Sp) e da Insieme (Spolu) ha vinto le europee con il 20,11 per cento dei consensi. Il principale partito di governo, Direzione – Socialdemocrazia (Smer-Sd) arriva secondo con il 15,72 per cento. Il Partito popolare Slovacchia nostra si piazza al terzo posto con il 12,07 per cento dei consensi. Seguono il Movimento cristiano democratico (Kdh) al 9,69, Libertà e solidarietà al 9,62 e Gente comune e personalità indipendenti (Olano) al 5,25. I risultati ufficiali sono stati confermati dopo le 23:00 dalla Commissione statale per le elezioni e il finanziamento ai partiti. (Res)