Europee: nel nord-est dell'Inghilterra vittoria del Brexit party e sconfitta per il Labour

- Conferma della vittoria del Brexit party e sconfitta del partito laborista: è questo il verdetto dei primi risultati definitivi dello spoglio delle schede per le elezioni europee che nel Regno Unito si sono svolte giovedì scorso 23 maggio. Nella circoscrizione elettorale del Nord-est dell'Inghilterra dei tre seggi in palio al Parlamento di Strasburgo due sono andati al Brexit party fondato da Nigel Farage appena tre mesi fa dopo aver lasciato la sua precedente creatura politica, il Partito per l'indipendenza del Regno Unito (Ukip) da lui accusato di essere diventato troppo di estrema destra; il terzo seggio è andato al Partito libelarldemocratico, la formazione politica più apertamente pro-Ue ed anti-Brexit. Per il partito laborista si tratta di una cocente sconfitta, che potrebbe far presagire una tendenza negativa a livello nazionale: quella regione infatti è da sempre un bastione del Labour. (Res)