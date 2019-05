Business news: Brasile, Bolsonaro su nuovi investimenti Fca nel paese, "grande giorno"

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha esultato dopo l'annuncio del piano di investimenti da 16 miliardi di real (3,5 miliardi di euro) nei prossimi cinque anni da parte di Fiat chrysler automobiles (Fca). "Grande giorno. Fiat-Chrysler ha annunciato che investirà 16 miliardi in Brasile entro il 2024, il più grande ciclo di investimenti nella storia dell'azienda nel nostro paese. La stima è di 16 mila nuovi posti di lavoro diretti e indiretti. Stiamo salvando la fiducia di coloro che producono!", ha dichiarato il presidente in una pubblicazione sul proprio profilo Twitter. In mattinata, prima dell'annuncio ufficiale da parte dell'Ad Mike Manley, Bolsonaro aveva incontrato il presidente mondiale della Fiat Chrysler Automobiles, John Elkann, e altri dirigenti del gruppo presso il palazzo del Planalto. (Res)