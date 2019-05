Business news: Cile, Corte suprema accoglie ricorso contro cartellizzazione compagnie aeree

- La Corte suprema cilena (Csc) ha accolto un ricorso contro l'alleanza strategica tra Latam Airlines, American Airlines e Iag Group (Iberia e British Airways) sui voli da Santiago del Cile verso Europa e America del Nord. Il massimo tribunale cileno, segnala il quotidiano "La Tercera", ha ravvisato "un pericolo in relazione al maggiore potere di mercato" acquisito dalle compagnie a partire da questo accordo. La decisione della Csc annulla la sentenza dell'organismo Antitrust (Tdlc) che lo scorso ottobre aveva autorizzato l'accordo di cartellizzazione e accoglie il ricorso presentato dall'Associazione cilena delle imprese di turismo (Achet), dalla Procura nazionale economica (Fne) e dall'Associazione dei consumatori (Conadecus). "Si tratta di una gran notizia per il turismo nel nostro paese e per tutti i consumatori", ha dichiarato il rappresentante legale di Achet, Julio Pellegrini. (Res)