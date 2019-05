Europee: Regno Unito, affluenza alle urne record al 50 per cento

- Affluenza alle urne record nel Regno Unito alle elezioni 2019 per il Parlamento europeo, con un netto aumento soprattutto rispetto alla recedente tornata elettorale del 2014: lo riporta in particolare il quotidiano euroscettico "The Telegraph", secondo cui la partecipazione degli elettori è aumentata in tutte le regioni del paese, arrivando a toccare il 50 per cento degli aventi diritto al voto. (Res)