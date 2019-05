Europee: Alde, nessuna maggioranza solida senza di noi (2)

- "Faremo pressioni per la lotta al cambiamento climatico, per una tassazione più equa, per la soluzione alla crisi migratoria, per il mercato interno. Vogliamo una Europa più prospera e sana. Ci sarà un nuovo equilibrio di poteri e questo nuovo equilibrio richiede un candidato che sia in grado di creare una maggioranza solida", ha aggiunto. Per quanto riguarda il risultato ottenuto dal presidente francese Emmanuel Macron, "in Francia il nostro partito partner otterrà circa 22 seggi, questo io lo considero un risultato importante. Insieme agli altri partiti dovremmo arrivare a 100 seggi e questo avviene per la prima volta", ha concluso. (Beb)