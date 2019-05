Europee: presidente Gue, giovani hanno colto sfida climatica

- Queste elezioni dimostrano come i giovani abbiano colto la sfida climatica. Lo ha detto in una breve dichiarazione la presidente del gruppo della sinistra unita europea Gue/Ngl, Gabriele Zimmer, al Parlamento europeo. "Mi fa piacere cogliere la partecipazione di tante persone alle europee, a riprova dell'importanza di queste elezioni. Tanti cittadini intendono dare un segnale chiaro di come l'Unione europea deve muoversi e non tornare a tempi di cui non si ha nostalgia. Queste elezioni indicano come i giovani abbiano colto in questo appuntamento una sfida di tipo climatico, di lotta al riscaldamento climatico e si attendono un impegno più forte, obiettivi chiari e misure nette per fermare questa catastrofe", ha detto. (segue) (Beb)