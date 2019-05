Europee: presidente Gue, giovani hanno colto sfida climatica (2)

- "Si tratta di uno slancio di questi giovani che bocciano la grande coalizione che ha prevalso per decenni. Anche questo segnale va preso sul serio. Dobbiamo renderci conto che serve più democrazia. La sinistra probabilmente non manterrà tutti i seggi della scorsa legislatura, quando ha avuto una espansione record, ma ora è disposta a trattare con altre nuove persone. Lasciamo la porta aperta per chi condivide i nostri intenti. Infine, in Francia la Le Pen a quanto pare vincerà le elezioni, altrove i partiti di destra non usciranno così forti, ma questi partiti non hanno mai votato per i valori sociali, né si sono mai uniti nel contrasto al cambiamento climatico né per il rafforzamento della democrazia. Quindi dobbiamo trovare una ampia maggiorana per difendere i diritti dei cittadini", ha aggiunto. (Beb)