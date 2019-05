Europee: Ecr, non apriamo a estrema destra, su Fidesz sta a Orban e a leadership decidere

- Il gruppo dei conservatori e riformisti non si aprirà all'estrema destra per ampliarsi e sulla eventualità che Fidesz possa entrare nella famiglia riformista spetta al premier ungherese Viktor Orban e alla leadership dell'Ecr decidere. Lo ha detto il capogruppo dell'Ecr al Parlamento europeo, in una dichiarazione ufficiale alla stampa, Hans Olaf Henkel. Secondo Henkel è una buona notizia "che i gruppi di estrema destra non abbiano raggiunto i livelli che immaginavamo". Henkel ha detto che l'Ecr non condivide il fatto che lo Spitzenkandidat venga scelto dal Parlamento europeo e di sperare che martedì sera il Consiglio europeo "definisca un buon candidato" alla presidenza della Commissione europea. "Quanto al gruppo: siamo ancora il terzo gruppo. Ci congratuliamo con i verdi e l'Alde. Tuttavia il nostro gruppo non guarda ai numeri, non cercheremo di inglobare elementi di estrema destra. (segue) (Beb)