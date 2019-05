Europee: Ecr, non apriamo a estrema destra, su Fidesz sta a Orban e a leadership decidere (2)

- L'AfD non potrà mai far parte del nostro gruppo", ha aggiunto. "Nutro forti preoccupazioni per la Brexit. Il nostro gruppo ne soffre e ne soffrirà. Nel nostro gruppo avremo un elevato numero di conservatori che sono sia per il remain che per la Brexit. Per me, il nuovo Parlamento dovrebbe far di tutto per sostenere il remain", ha spiegato. In merito al fatto se il partito del premier Viktor Orban, Fidesz, possa unirsi all'Ecr, Henkel ha detto che la decisione spetterà alla leadership futura dell'Ecr. "Io sono in politica da 5 anni e mi sono bastati ma posso dire il mio parere. E il mio parere è che in Ungheria ci sono cose che non mi trovano d'accordo, ma non sono d'accordo a puntare il dito contro Fidesz. Sappiamo che fanno parte del Ppe anche se sospesi. A mio parere sono un potenziale candidato, ma la scelta spetta ad Orban e alla nuova leadership del gruppo politico", ha concluso. (Beb)