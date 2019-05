Europee: Francia, capolista Lrem Loiseau, la maggioranza ha dimostrato la sua solidità

- Alle elezioni europee il partito di maggioranza ha mostrato tutta la sua "solidità". Lo ha detto Nathalie Loiseau, capolista de La République en marche (Lrem), commentando i primi exit poll. "Con l'apporto dei suoi partner – ha continuato Loiseau – La République en marche conferma il suo radicamento durevole nella vita politica francese". Tuttavia, "non siamo arrivati in testa e lo rimpiangiamo", ha riconosciuto la candidata. "La Lotta non è finita, la condurremo al Parlamento per impedire ai nazionalisti di bloccare il progresso", ha poi aggiunto Loiseau. (Frp)