Europee: Germania, segretario generale Cdu Ziemiak, Grande coalizione continui

- Al governo in Germania dal 14 marzo 2018, la Grande coalizione tra Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito socialdemocratico tedesco (SpD) deve “continuare a far sì che nel paese regni la stabilità”. È questo il commento all'esito delle elezioni europee tenute oggi in Germania del segretario generale della Cdu, Paul Ziemiak, secondo quanto riferito dal settimanale tedesco “Stern”. Il voto per il rinnovo del Parlamento europeo ha visto tutte le parti della Grande coalizione perdere consensi rispetto alle europee del 2014. Secondo le ultime previsioni, l'Unione, il gruppo conservatore formato al Bundestag da Cdu e Csu, è scesa dal 35,7 al 28,2 per cento, la SpD dal 27,3 al 15,5 per cento. Un esito che confermerebbero ampiamente i sondaggi delle ultime settimane, in base ai quali si erano diffuse voci su una possibile fine della Grande coalizione con un'uscita dei socialdemocratici in caso di risultato deludente alle europee. (segue) (Geb)