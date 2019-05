Europee: Germania, segretario generale Cdu Ziemiak, Grande coalizione continui (2)

- L'appello di Ziemiak è giunto quindi a contrastare tali ipotesi. Per il segretario generale della Cdu, nella prosecuzione della Grande coalizione, “si tratta del paese, e non di questioni di partito”. Ziemiak ha quindi chiamato i partiti la governo in Germania a svolgere una “politica sorprendente”, dicendosi al tempo stesso “insoddisfatto” del risultato della Cdu alle europee. A ogni modo, ha osservato Ziemiak, l'esito del voto è per il partito “un incentivo a continuare il lavoro” e costituisce un “contributo” alla vittoria di Manfred Weber, esponente della Csu e capogruppo del Partito popolare europeo (Ppe), nella sua candidatura a presidente della Commissione europea per il Ppe. (Geb)