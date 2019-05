Europee: fonti stampa, anche dopo la Brexit queste elezioni avranno un impatto sul Regno Unito

- Anche dopo la Brexit queste elezioni europee avranno un importante impatto sul Regno Unito: lo ammette il quotidiano britannico ultra-euroscettico "The Telegraph", in un articolo di analisi che esamina i punti-chiave da seguire nella notte dei risultati del voto continentale; e la questione principale sarà capire chi ha vinto la battaglia che si sono combattuti per la conquista dell'anima dell'Europa i partiti euro-entusiasti da un lato e quelli euro-scettici, nazionalisti e populisti di destra dall'altro. Nonostante il fatto che l'opinione pubblica britannica sia rimasta sostanzialmente apatica rispetto al voto europeo, secondo il giornale ultra-euroscettico l'esito di quella battaglia avrà profonde conseguenze anche sul futuro del Regno Unito, soprattutto se i negoziati sulla Brexit dovessero protrarsi oltre l'ultima data-limite del 31 ottobre prossimo. (Res)