Europee, in Italia in aumento la percentuale dei votanti rispetto alle elezioni del 2014

- A poco più di due ore dalla chiusura dei seggi per le Europee (resteranno aperti fino alle 23), si fanno i conti con le percentuali dei votanti sui 51 milioni di italiani chiamati alle urne. L'ultimo dato ufficiale disponibile è quello delle 19: l’affluenza è stata del 43,1 per cento, in aumento di quasi due punti percentuali rispetto alle precedenti europee quando la percentuale alla sessa ora era stata del 41,69 per cento. Alle 12, quando era stato fatto il primo calcolo, aveva votato (media di tutte le sezioni) il 16,72 per cento degli aventi diritto, in linea con le analoghe elezioni del 2014 quando la percentuale alla stessa ora era stata del 16,66. Nel 2014 l'affluenza finale alle ore 23 fu del 58,6 per cento e, secondo alcune stime non ufficiali, questa volta la percentuale complessiva dei votanti potrebbe essere superiore.(Rin)