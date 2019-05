Europee: Eliseo, Macron vuole intensificare il secondo atto del mandato

- Il presidente francese, Emmanuel Macron vuole "intensificare l'atto 2 del suo quinquennio" senza cambiare la sua linea politica in quanto pensa di non aver subito un "voto sanzione" alle elezioni europee. Lo rendono noto fonti dell'Eliseo citate dai media francesi. "Non si è mai visto un partito al potere ottenere un punteggio alle europee cosi alto rispetto all'elezione presidenziale", afferma la presidenza francese." A livello europeo il presidente della Repubblica resta all'opera per costituire una grande alleanza progressista in Europa, una forza che sarà essenziale nel nuovo Parlamento europeo", dichiara l'Eliseo. (Frp)