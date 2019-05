Europee: exit poll, in Polonia Pis primo a 42,4 per cento

- Secondo gli exit poll resi noti dal Parlamento europeo, in Polonia il partito di destra Pis è al 42,4 per cento, la coalizione europea Ke al 39,1 per cento. Al 6,6 per cento il partito filo europeista Wiosna e al 6,1 per cento la coalizione Kkbln. (Beb)