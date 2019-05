Business news: Perù, comunità indigena di Fuerabamba minaccia nuovo blocco miniera di Las Bambas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità indigena peruviana di Fuerabamba minaccia un nuovo blocco della miniera di rame di Las Bambas, di proprietà della compagnia estrattiva cinese Mmg, dopo il fallito tentativo delle parti di trovare un accordo. Lo riferisce il quotidiano “El Comercio”. Gli abitanti di Fuerabamba, un villaggio andino ricollocato per fare spazio alla miniera, avevano dato inizio a un blocco stradale a inizio febbraio chiedendo alla Mmg una compensazione per il rame che dalla miniera di Las Bambas viene trasportato su una strada che attraversa i loro terreni agricoli. Il blocco è durato per diverse settimane ed era stato sospeso ad aprile, in parallelo con l’avvio dei negoziati tra la società e i rappresentanti della comunità. La miniera di Las Bambas, una dei più grandi giacimenti di rame del paese, ha prodotto lo sorso anno circa 400 mila tonnellate di rame, il 2 per cento del rame prodotto a livello mondiale. (Res)