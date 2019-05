Business news: Brasile, approvata legge che apre il mercato alle aziende straniere

- La Camera dei deputati brasiliana ha approvato il decreto presidenziale firmato lo scorso dicembre dall'allora presidente, Michel Temer, che autorizza compagnie aeree anche con il 100 per cento di capitale straniero a operare nel paese. In precedenza la legge prevedeva un limite massimo del 20 per cento di capitale straniero nelle compagnie aeree brasiliane. Ora il testo passa al Senato, dove il voto per la definitiva approvazione è in agenda per oggi, 22 maggio. La misura modifica le condizioni per la concessione dei permessi per l'esercizio di servizi di trasporto aereo. (Res)