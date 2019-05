Europee: Polonia, affluenza al voto in crescita al 43 per cento

- In Polonia cresce l'affluenza elettorale rispetto alle elezioni europee di cinque anni fa. I dati precisi sono ancora ancora incerti, attualmente l'affluenza è attorno al 43 per cento. A Varsavia si attesta invece intorno al 48,1 per cento. (Res)