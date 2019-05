Europee: Germania, presidente Cdu Kramp-Karrenbauer, Unione ha raggiunto obiettivo

- Alle elezioni europee tenute oggi in Germania, l'Unione, ossia la coalizione conservatrice formata al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), ha “raggiunto il suo obiettivo”. Lo ha affermato la presidente della Cdu, Annegret Kramp-Karrenbauer, commentando le prime previsioni sull'esito delle europee, che danno l'Unione primo partito in Germania al 28,3 per cento. Un successo, tuttavia, soltanto parziale, dato che l'Unione avrebbe perso 7 punti percentuali rispetto alle europee del 2014, come riferito dal quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Kramp-Karrenbauer ha, inoltre, affermato che “se, come previsto, il Partito popolare europeo (Ppe) sarà il gruppo maggioritario nel prossimo Parlamento europeo”, il candidato del Ppe alla presidenza della Commissione europea, l'esponente della Csu Manfred Weber, “otterrà l'incarico”. Per la presidente della Cdu, la nomina di Weber a presidente della Cdu è “un interesse della Germania”. (Geb)