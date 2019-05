Europee: Bullmann, Ppe non ha più forza per guidare Commissione

- Il Partito popolare europeo non ha più i numeri e la forza politica per guidare l'Unione europea e la Commissione. Lo ha detto il capogruppo dei Socialisti e democratici, Udo Bullmann, in una dichiarazione ufficiale al Parlamento europeo. Secondo Bullmann serve una "nuova alleanza progressista" e "un nuovo contratto sociale". Sulla base delle proiezioni è realistico secondo Bullmann che Frans Timmemans "diventi presidente della Commissione" europea. "I popoli europei hanno parlato e vogliono che facciamo qualcosa contro il cambiamento climatico e che miglioriamo la situazione sociale in tutta Europa e come socialisti daremo battaglia per arrivare a questi risultati. Sappiamo che non è possibile arrivare ad affrontare i cambiamenti sociali senza un nuovo contratto sociale, senza giustizia sociale", ha detto. (segue) (Beb)