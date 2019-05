Europee: Bullmann, Ppe non ha più forza per guidare Commissione (2)

- "Nel prossimo mandato, ci impegniamo a ottenere dei salari minimi. Vogliamo lottare anche contro l'evasione fiscale. I tempi ci sfidano per arrivare a una riforma di questo Parlamento", ha aggiunto. "Il Ppe non ha più la forza per guidare la Commissione. Negli ultimi giorni vediamo che la forbice si sta chiudendo e vedrete che c'è una buona possibilità che Timmermans sia il prossimo presidente. Ma il tema sono i contenuti", ha concluso. (Beb)