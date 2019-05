Europee: exit poll, in Slovacchia Ps più Spolu a 20,10 per cento

- Secondo gli exit poll resi noti dal Parlamento europeo, in Slovacchia la coalizione composta da Ps più Spolu è data al 20,10 per cento, al 15,70 Direzione Socialdemocrazia, al 12,1 per cento il Partito popolare Slovacchia nostra. Il movimento cristiano democratico al 9,7 per cento, il partito libertà e solidarietà, Sas, al 9,6 per cento, mentre il partito conservatore Olano al 5,3 per cento. (Beb)