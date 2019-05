Europee: a Milano per la Lega 250 giornalisti accreditati, dall'Ungheria al Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 250 i giornalisti accreditati alla sede della Lega in via Bellerio a Milano per attendere i risultati delle elezioni europee. Testate nazionali, ma anche internazionali, tra giornalisti che vengono dalla Francia, dalla televisione ungherese "Hit tv" vicina al premier Victor Orban, alla tv franco tedesca "Artè", ma anche dal Giappone con una troupe della tv pubblica "Nhk" che segue la Lega, come dicono fonti del Carroccio, "da tempi non sospetti". Il vice premier Matteo Salvini ha passato la giornata elettorale in famiglia: la mattina con la figlia, poi il voto e la sera a guardare la partita Spal Milan con il figlio. Non è ancora certo quando il segretario federale della Lega e qualcuno dei vertici verrà a commentare eventuali risultati: sicuramente, è stato spiegato, si attenderà che il trend sia stabilizzato. L'attesa in Lega non riguarda tanto la percentuale di voto raggiunta - il 27 piuttosto che il 30 per cento non è dirimente, dicono - quanto la distanza tra il primo e il secondo partito. Non è neppure certo un commento di Salvini questa sera stessa, ma viene data per certa una conferenza stampa domattina intorno alle 10. (Rem)