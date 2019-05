Europee: exit poll, in Grecia Nuova democrazia al 34 per cento

- Secondo gli exit poll resi noti dal Parlamento europeo, in Grecia Nuova democrazia si attesta al 34 per cento mentre Siriza al 27 per cento. All'8 per cento sarebbe la coalizione Kinal (Panhellenic Socialist Movement, Democratic Alignment, Movement of Democratic Socialists), al 6 per cento il Kke e sempre al 6 per cento Alba dorata. Al 3,50 Diem 25. (Beb)