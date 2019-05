Europee: exit poll, in Romania Psd e Pnl a 25,80 per cento

- Secondo gli exit poll resi noti dal Parlamento europeo, in Romania sia il partito social democratico (Psd) che il partito nazionale liberale (Pnl) si attestano al 25,80 per cento. Segue al 23,90 per cento la coalizione Alliance 2020. Distaccati Pro Romania al 5,70 per cento, Udmr al 5,40 per cento, Pmp al 5,20 per cento e Alde al 4,90 per cento. (Beb)