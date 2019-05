Europee: Germania, presidente SpD Nahles, “estremamente delusa” da risultato

- La presidente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Andrea Nahles, si è detta “estremamente delusa” dal risultato ottenuto dalla propria formazione alle elezioni europee tenute oggi in Germania, che le ultime previsioni danno al 15,3 per cento. Secondo quanto riferito dal settimanale tedesco “Die Zeit”, durante una dichiarazione alla Willy Brandt Haus, la sede centrale della Spd a Berlino, Nahles ha inoltre affermato: “Sapevamo dall'inizio quanto difficili sarebbero state queste elezioni, ma essere divenuti il terzo partito è estremamente deludente”. Rispetto alle europee del 2014, i socialdemocratici hanno, infatti, perso il 12 per cento, venendo superati come dai Verdi al 21,1 per cento (+10,4) e dall'Unione, la coalizione conservatrice formata al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), al 28,7 per cento (-7 per cento). Durante il suo intervento alla Willy Brandt Haus, Nahles ha invitato i membri della SpD a mostrarsi “sicuri di sé in futuro” e ha detto di “accettare la sfida” rappresentata dall'esito delle europee.(Geb)