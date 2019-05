Europee: primi exit poll, in Croazia prima Unione democratica a 23,43 per cento

- Il Parlamento europeo ha reso noti i primi exit poll la Croazia. L'Unione democratica croata è al 23,43 per cento, il partito socialdemocratico al 18,38 per cento, Mislav Kolakusic all'8,20 per cento, la coalizione Hrv Suverenisti al 6,30 per cento, il partito populista Zivi Zid al 6,25 per cento, la coalizione Ams, di liberali progressisti e regionalisti, al 5,59 per cento, la coalizione tra Nhr e Hsp al 5,09 per cento. (Beb)