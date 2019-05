Europee: Germania, commissario Ue Oettinger “scontento” per risultato Unione

- Il commissario europeo al Bilancio, Guenther Oettinger, si è detto “scontento” per il risultato dell'Unione, la coalizione conservatrice formata al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu),alle elezioni europee tenute oggi in Germania. Lo riferisce il settimanale tedesco “Stern”, aggiungendo che, secondo le ultime previsioni, alle europee l'Unione avrebbe ottenuto il 28,6 per cento, in calo di 6,7 punti percentuali rispetto alle europee del 2014. Per Oettinger, esponente della Cdu, “l'unico risultato positivo” delle elezioni odierne è nella mancata affermazione dei populisti nell'Ue.(Geb)