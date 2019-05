Europee: a 51 per cento affluenza media Unione a 27

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i primi dati, l'affluenza alle elezioni dell'Unione europea in 27 Stati membri è al 51 per cento. "Si tratta di un livello record degli ultimi 20 anni e dimostra un netto aumento della partecipazione dalle elezioni dal 1979", ha detto il portavoce del Parlamento europeo Jaume Duch Guillot. Il portavoce ha spiegato che tale stima è basata su 27 Stati membri in quanto il Regno Unito comunicherà il suo dato alle ore 23. (Beb)