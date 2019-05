Business news: Brasile, disuguaglianza reddito raggiunge il massimo storico nel primo trimestre del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disuguaglianza di reddito dei brasiliani ha raggiunto nel primo trimestre del 2019 il livello più alto dall'inizio delle serie storiche nel 2012. Lo rivela uno studio dell'Istituto brasiliano di economia della Fondazione Getulio Vargas (Fgv/Ibre). La ricerca di Fgv è basata sull'analisi dell'indice di Gini, che monitora la disuguaglianza di reddito su una scala da 0 a 1. Quanto più il valore è vicino a 1, maggiore è la disuguaglianza. Il valore indicato per il Brasile ha raggiunto a marzo 2019 lo 0,627. Negli ultimi 7 anni, si legge nello studio, il reddito accumulato dai più ricchi è aumentato dell'8,5 per cento, quello dei più poveri è sceso del 14 per cento. (Res)