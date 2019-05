Business news: Brasile, ministero Energia, lavori linea elettrica per lo stato del Roraima inizieranno ad agosto

- Il sottosegretario per l'energia elettrica del ministero dell'Energia brasiliano, Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino, ha confermato che i lavori per la realizzazione della linea elettrica Tucuruí, che fornirà energia allo stato del Roraima, inizieranno nei primi giorni di agosto. La linea avrebbe dovuto entrare in funzione entro il 2015, ma i lavori non sono mai iniziati a causa del mancato rilascio dell'autorizzazione ambientale necessaria, dal momento che l'opera attraversa un territorio di riserva indigena tutelato. (Res)