Business news: Cile, analisti, obiettivo di crescita del 3,5 per cento fissato dal governo irraggiungibile

- Gli analisti di mercato hanno descritto come "irraggiungibile" l'obiettivo di crescita del 3,5 per cento del governo cileno. Il giudizio è stato emesso alla luce delle cifre sull'attività economica nel primo trimestre del 2019 rese note questa settimana dalla Banca centrale (Bcc), che hanno rilevato una espansione limitata all'1,6 per cento, inferiore alle aspettative. "Il 3,5 per cento di crescita è praticamente irraggiungibile, bisognerebbe crescere oltre il 4 per cento nel secondo semestre", ha affermato l'economista di Euroamerica, Felipe Alarcon, citato dal quotidiano "La Tercera". Sulla stessa linea, l'economista dell'Università Gabriela Mistral, Erik Handle, il quale ritiene che l'obiettivo del governo rappresenta "uno scenario fuori discussione", e che le previsioni attualmente si sono "attestate al 2,5 per cento". (Res)